Prefeitura Inicia programa de revitalização de Praças e Quadras em Epitaciolândia

Visando o bem estar da população, a prefeitura iniciou o programa de revitalização de Praças, Parques e Quadras em Epitaciolândia.

Na primeira fase está sendo revitalizada a Praça Edmundo Pinto na entrada da Cidade, além da reforma na estrutura estão sendo instalado brinquedos e um letreiro com a frase “Eu amo Epitaciolândia”.

Os Brinquedos foram doados pela empresária Gilma Lucena, segundo ela essa contribuição é para demonstrar o amor e gratidão por essa cidade. “Estou doando esses brinquedos pois é aqui que eu vivo, e quero muito que minha filha e os filhos das outras pessoas tenham um lugar para brincar.” Completou a empresária.

O Letreiro e os brinquedos foram confeccionados pelo Artista Plástico Vando Cunha (Borracha). Que usando sua criatividade está transformando sucatas em brinquedos e obras de decoração.

Segundo informou o Secretário de Meio Ambiente e Turismos Jonas Cavalcante, os serviços de revitalização da praça deverão ser concluídos no início do mês de junho.

O Prefeito Sérgio Lopes disse através de vídeo, que o Programa de revitalização de Praças e Quadras é para criar opções para nossa população ter acesso ao lazer e ao esporte.

“Estamos revitalizando as Praças e Quadras, para proporcionar condições de esporte e lazer para nossa população, vamos reformar as duas quadras sintéticas com a cobertura na Quadra do Bairro José Hassem, e já estamos em fase de conclusão da reforma da Praça Edmundo Pinto, que será um dos cartões postais de Epitaciolândia. Completo o Prefeito.