Prefeitura de Rio Branco e Tribunal de Justiça do Acre firmam cooperação para sediar o 57º Fonaje

A Prefeitura de Rio Branco e o Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) assinaram, na manhã desta sexta-feira (20), um termo de cooperação que oficializa a capital acreana como sede do 57º Encontro do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje). O evento será realizado entre os dias 27 e 29 de maio, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), no Distrito Industrial.

A iniciativa marca um momento histórico para o Judiciário local. Esta será a primeira vez que o Fonaje será realizado no Acre, mesmo estando em sua 57ª edição. O encontro reunirá magistrados de todo o país, além de acadêmicos e operadores do Direito dos 26 estados da federação, com foco no aprimoramento da prestação jurisdicional e na ampliação do acesso da população à Justiça.

Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sediar um evento dessa magnitude representa uma oportunidade estratégica não apenas para o fortalecimento institucional, mas também para impulsionar o turismo e atrair investimentos.

“Para nós, é uma honra muito grande o Acre ter conseguido trazer para cá esse grande encontro. É muito importante acolher bem essas pessoas influentes que circulam pelo Brasil e pelo mundo, mostrando o potencial da nossa cidade e do nosso estado. Rio Branco hoje tem uma nova cara e integra projetos de cidades inteligentes e destinos turísticos inteligentes. Precisamos aproveitar esse momento para gerar visibilidade positiva e atrair investidores, porque o desenvolvimento econômico significa melhoria direta na vida das pessoas”, destacou o prefeito.

O presidente do TJ/AC, desembargador Laudivon Nogueira, ressaltou o caráter inédito do evento e o impacto institucional para o judiciário acreano.

“É um momento ímpar para apresentar o Acre e Rio Branco ao Brasil. Receberemos juízes e autoridades de todo o país em um evento nacional que certamente trará uma divulgação muito positiva para o nosso estado. Com o apoio da prefeitura, realizaremos o primeiro Fonaje no Acre com excelência, gerando frutos importantes para todos nós”, afirmou.

Sobre o Fonaje

O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje) é um espaço permanente de articulação entre coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, voltado à padronização de procedimentos, à troca de experiências e ao compartilhamento de boas práticas. O encontro contribui diretamente para o fortalecimento do conhecimento jurídico, a melhoria dos serviços prestados à população e a modernização do sistema de Justiça.

Com a confirmação da sede, Rio Branco se prepara para receber autoridades jurídicas, magistrados, servidores e estudantes de todo o Brasil, consolidando-se como protagonista em um dos principais debates nacionais sobre eficiência do Judiciário e ampliação do acesso à Justiça. A expectativa é de que o evento também amplie a projeção do Acre no cenário internacional, com a possibilidade de participação de representantes de cortes de países vizinhos.















