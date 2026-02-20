Conecte-se conosco

Acre

Prefeitura de Rio Branco e Tribunal de Justiça do Acre firmam cooperação para sediar o 57º Fonaje

Publicado

18 minutos atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco e o Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) assinaram, na manhã desta sexta-feira (20), um termo de cooperação que oficializa a capital acreana como sede do 57º Encontro do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje). O evento será realizado entre os dias 27 e 29 de maio, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), no Distrito Industrial.

A iniciativa marca um momento histórico para o Judiciário local. Esta será a primeira vez que o Fonaje será realizado no Acre, mesmo estando em sua 57ª edição. O encontro reunirá magistrados de todo o país, além de acadêmicos e operadores do Direito dos 26 estados da federação, com foco no aprimoramento da prestação jurisdicional e na ampliação do acesso da população à Justiça.

Forum do Judiciario 8
Para o prefeito de Rio Branco, receber um evento desse porte é uma chance estratégica de fortalecer a gestão municipal, estimular o turismo e atrair novos investimentos. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sediar um evento dessa magnitude representa uma oportunidade estratégica não apenas para o fortalecimento institucional, mas também para impulsionar o turismo e atrair investimentos.

“Para nós, é uma honra muito grande o Acre ter conseguido trazer para cá esse grande encontro. É muito importante acolher bem essas pessoas influentes que circulam pelo Brasil e pelo mundo, mostrando o potencial da nossa cidade e do nosso estado. Rio Branco hoje tem uma nova cara e integra projetos de cidades inteligentes e destinos turísticos inteligentes. Precisamos aproveitar esse momento para gerar visibilidade positiva e atrair investidores, porque o desenvolvimento econômico significa melhoria direta na vida das pessoas”, destacou o prefeito.

Forum do Judiciario 11
O presidente do TJ/AC, desembargador Laudivon Nogueira, destacou que o evento será uma oportunidade única para divulgar o Acre e Rio Branco nacionalmente, fortalecendo a imagem do estado e garantindo um Fonaje realizado com excelência. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O presidente do TJ/AC, desembargador Laudivon Nogueira, ressaltou o caráter inédito do evento e o impacto institucional para o judiciário acreano.

“É um momento ímpar para apresentar o Acre e Rio Branco ao Brasil. Receberemos juízes e autoridades de todo o país em um evento nacional que certamente trará uma divulgação muito positiva para o nosso estado. Com o apoio da prefeitura, realizaremos o primeiro Fonaje no Acre com excelência, gerando frutos importantes para todos nós”, afirmou.

Sobre o Fonaje

O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje) é um espaço permanente de articulação entre coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, voltado à padronização de procedimentos, à troca de experiências e ao compartilhamento de boas práticas. O encontro contribui diretamente para o fortalecimento do conhecimento jurídico, a melhoria dos serviços prestados à população e a modernização do sistema de Justiça.

Com a confirmação da sede, Rio Branco se prepara para receber autoridades jurídicas, magistrados, servidores e estudantes de todo o Brasil, consolidando-se como protagonista em um dos principais debates nacionais sobre eficiência do Judiciário e ampliação do acesso à Justiça. A expectativa é de que o evento também amplie a projeção do Acre no cenário internacional, com a possibilidade de participação de representantes de cortes de países vizinhos.

Forum do Judiciario 13
Forum do Judiciario 10
Forum do Judiciario 7
Forum do Judiciario 5
Forum do Judiciario 4
Forum do Judiciario 12
Forum do Judiciario 6

<p>The post Prefeitura de Rio Branco e Tribunal de Justiça do Acre firmam cooperação para sediar o 57º Fonaje first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Novo sistema automatizado amplia eficiência no tratamento de água em Rio Branco

Publicado

8 minutos atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

Com o objetivo de aumentar a eficiência e a segurança no tratamento da água fornecida à população, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), instalou um sistema moderno de fornecimento contínuo e dosagem automatizada de cloro na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).

A ação constitui um progresso importante na atualização dos procedimentos operacionais da autarquia, reforçando o controle de qualidade e a segurança sanitária da água fornecida à população.

Segundo o gerente de produção de água, Henrique Amaral, a automação do serviço garantirá que seja amplificada a eficiência no tratamento de água.

“Com o novo sistema, vamos conseguir aumentar a eficácia e a segurança no processo de purificação da água. A dosagem automatizada assegura melhor controle operacional e, consequentemente, maior qualidade da água que chega às residências da população’’, explica Amaral.

O projeto feito pelo Grupo Sabará, empresa que desenvolve tecnologias e soluções de alta performance para os mercados de tratamento de água, foi responsável pelo desenvolvimento do projeto, e possui um sistema que fornece cloro gás liquefeito de forma contínua, com pureza mínima de 99,5% (m/m), em conformidade total com a norma ABNT NBR 13295:2021.

A colaboração também abrange serviços de manutenção preventiva e corretiva tanto no sistema, quanto nos cilindros, garantindo a confiabilidade, eficiência e continuidade da operação da unidade.

Com a automação dos serviços, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a modernização do saneamento básico, a constante melhoria dos serviços oferecidos e a salvaguarda da saúde pública em Rio Branco.

86523bde 4e26 4d40 a079 cf950d0189ae
69951e01 7218 43dc a691 d518a597f3d0
809b86a2 5139 40a1 bc78 11b80d00c87e
0d0958ec 2f50 4d97 af7d 83e567b7d964

<p>The post Novo sistema automatizado amplia eficiência no tratamento de água em Rio Branco first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo

Acre

Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de uso de espaço público no Horto Florestal

Publicado

21 minutos atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, divulgou as novas datas para o sorteio de uso de espaço público no Horto Florestal, nos meses de março, abril e maio.

Os interessados em participar deverão realizar inscrição presencial na Diretoria de Espaços Públicos (DEP), no período de 23 a 25 de fevereiro, durante o horário de expediente.
O sorteio será realizado no dia 26, às 10h, no auditório da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal.

A iniciativa garante transparência e igualdade de oportunidades para todos os interessados na utilização do espaço público, fortalecendo a organização e o ordenamento das atividades desenvolvidas no Horto, que é referência em convivência, lazer e educação ambiental no município.

A Prefeitura reforça a importância de que os participantes fiquem atentos aos prazos estabelecidos e compareçam munidos da documentação necessária, conforme orientações previstas na Portaria nº 19/2025.

<p>The post Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de uso de espaço público no Horto Florestal first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo

Acre

Vice-prefeito de Capixaba lidera agenda no Incra para avançar regularização do PAE Remanso

Publicado

1 hora atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

O vice-prefeito de Capixaba, Amilton Costa, esteve em Rio Branco cumprindo agenda institucional na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde participou de reunião estratégica para tratar da regularização fundiária do PAE Remanso.

Durante o encontro, conduzido pelo superintendente do Incra no Acre, Márcio Alécio, o vice-prefeito apresentou as demandas do município e reforçou a importância de dar celeridade aos processos de titulação das áreas. A regularização é considerada fundamental para garantir segurança jurídica aos produtores e fortalecer o desenvolvimento rural de Capixaba.

A agenda contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, do vice-presidente, Felipe Costa, além dos vereadores Bruno Machado, Felipe Pacheco e Sebastião Oliveira, demonstrando apoio institucional à pauta.

Como encaminhamento prático da reunião, foi confirmado que a equipe técnica do Incra estará em Capixaba nos dias 16 e 17, no Centro Cultural, para realizar atendimento direto às famílias do PAE Remanso. A ação permitirá análise documental, orientação técnica e avanço nos processos de regularização.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal, por meio do vice-prefeito, em acompanhar de perto as demandas do setor rural e buscar soluções junto aos órgãos federais, garantindo que as famílias do PAE Remanso tenham acesso à titulação e às políticas públicas vinculadas à regularização fundiária.

Comentários

Continue lendo