Acre
Novo sistema automatizado amplia eficiência no tratamento de água em Rio Branco
Com o objetivo de aumentar a eficiência e a segurança no tratamento da água fornecida à população, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), instalou um sistema moderno de fornecimento contínuo e dosagem automatizada de cloro na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).
A ação constitui um progresso importante na atualização dos procedimentos operacionais da autarquia, reforçando o controle de qualidade e a segurança sanitária da água fornecida à população.
Segundo o gerente de produção de água, Henrique Amaral, a automação do serviço garantirá que seja amplificada a eficiência no tratamento de água.
“Com o novo sistema, vamos conseguir aumentar a eficácia e a segurança no processo de purificação da água. A dosagem automatizada assegura melhor controle operacional e, consequentemente, maior qualidade da água que chega às residências da população’’, explica Amaral.
O projeto feito pelo Grupo Sabará, empresa que desenvolve tecnologias e soluções de alta performance para os mercados de tratamento de água, foi responsável pelo desenvolvimento do projeto, e possui um sistema que fornece cloro gás liquefeito de forma contínua, com pureza mínima de 99,5% (m/m), em conformidade total com a norma ABNT NBR 13295:2021.
A colaboração também abrange serviços de manutenção preventiva e corretiva tanto no sistema, quanto nos cilindros, garantindo a confiabilidade, eficiência e continuidade da operação da unidade.
Com a automação dos serviços, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a modernização do saneamento básico, a constante melhoria dos serviços oferecidos e a salvaguarda da saúde pública em Rio Branco.
<p>The post Novo sistema automatizado amplia eficiência no tratamento de água em Rio Branco first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco e Tribunal de Justiça do Acre firmam cooperação para sediar o 57º Fonaje
A Prefeitura de Rio Branco e o Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) assinaram, na manhã desta sexta-feira (20), um termo de cooperação que oficializa a capital acreana como sede do 57º Encontro do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje). O evento será realizado entre os dias 27 e 29 de maio, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), no Distrito Industrial.
A iniciativa marca um momento histórico para o Judiciário local. Esta será a primeira vez que o Fonaje será realizado no Acre, mesmo estando em sua 57ª edição. O encontro reunirá magistrados de todo o país, além de acadêmicos e operadores do Direito dos 26 estados da federação, com foco no aprimoramento da prestação jurisdicional e na ampliação do acesso da população à Justiça.
Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sediar um evento dessa magnitude representa uma oportunidade estratégica não apenas para o fortalecimento institucional, mas também para impulsionar o turismo e atrair investimentos.
“Para nós, é uma honra muito grande o Acre ter conseguido trazer para cá esse grande encontro. É muito importante acolher bem essas pessoas influentes que circulam pelo Brasil e pelo mundo, mostrando o potencial da nossa cidade e do nosso estado. Rio Branco hoje tem uma nova cara e integra projetos de cidades inteligentes e destinos turísticos inteligentes. Precisamos aproveitar esse momento para gerar visibilidade positiva e atrair investidores, porque o desenvolvimento econômico significa melhoria direta na vida das pessoas”, destacou o prefeito.
O presidente do TJ/AC, desembargador Laudivon Nogueira, ressaltou o caráter inédito do evento e o impacto institucional para o judiciário acreano.
“É um momento ímpar para apresentar o Acre e Rio Branco ao Brasil. Receberemos juízes e autoridades de todo o país em um evento nacional que certamente trará uma divulgação muito positiva para o nosso estado. Com o apoio da prefeitura, realizaremos o primeiro Fonaje no Acre com excelência, gerando frutos importantes para todos nós”, afirmou.
Sobre o Fonaje
O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje) é um espaço permanente de articulação entre coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, voltado à padronização de procedimentos, à troca de experiências e ao compartilhamento de boas práticas. O encontro contribui diretamente para o fortalecimento do conhecimento jurídico, a melhoria dos serviços prestados à população e a modernização do sistema de Justiça.
Com a confirmação da sede, Rio Branco se prepara para receber autoridades jurídicas, magistrados, servidores e estudantes de todo o Brasil, consolidando-se como protagonista em um dos principais debates nacionais sobre eficiência do Judiciário e ampliação do acesso à Justiça. A expectativa é de que o evento também amplie a projeção do Acre no cenário internacional, com a possibilidade de participação de representantes de cortes de países vizinhos.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco e Tribunal de Justiça do Acre firmam cooperação para sediar o 57º Fonaje first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de uso de espaço público no Horto Florestal
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, divulgou as novas datas para o sorteio de uso de espaço público no Horto Florestal, nos meses de março, abril e maio.
Os interessados em participar deverão realizar inscrição presencial na Diretoria de Espaços Públicos (DEP), no período de 23 a 25 de fevereiro, durante o horário de expediente.
O sorteio será realizado no dia 26, às 10h, no auditório da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal.
A iniciativa garante transparência e igualdade de oportunidades para todos os interessados na utilização do espaço público, fortalecendo a organização e o ordenamento das atividades desenvolvidas no Horto, que é referência em convivência, lazer e educação ambiental no município.
A Prefeitura reforça a importância de que os participantes fiquem atentos aos prazos estabelecidos e compareçam munidos da documentação necessária, conforme orientações previstas na Portaria nº 19/2025.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de uso de espaço público no Horto Florestal first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Vice-prefeito de Capixaba lidera agenda no Incra para avançar regularização do PAE Remanso
O vice-prefeito de Capixaba, Amilton Costa, esteve em Rio Branco cumprindo agenda institucional na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde participou de reunião estratégica para tratar da regularização fundiária do PAE Remanso.
Durante o encontro, conduzido pelo superintendente do Incra no Acre, Márcio Alécio, o vice-prefeito apresentou as demandas do município e reforçou a importância de dar celeridade aos processos de titulação das áreas. A regularização é considerada fundamental para garantir segurança jurídica aos produtores e fortalecer o desenvolvimento rural de Capixaba.
A agenda contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, do vice-presidente, Felipe Costa, além dos vereadores Bruno Machado, Felipe Pacheco e Sebastião Oliveira, demonstrando apoio institucional à pauta.
Como encaminhamento prático da reunião, foi confirmado que a equipe técnica do Incra estará em Capixaba nos dias 16 e 17, no Centro Cultural, para realizar atendimento direto às famílias do PAE Remanso. A ação permitirá análise documental, orientação técnica e avanço nos processos de regularização.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal, por meio do vice-prefeito, em acompanhar de perto as demandas do setor rural e buscar soluções junto aos órgãos federais, garantindo que as famílias do PAE Remanso tenham acesso à titulação e às políticas públicas vinculadas à regularização fundiária.
Você precisa fazer login para comentar.