Medidas de enfrentamento a proliferação do novo Corona Vírus.

Preocupado com avanço do Vírus no município e região, a Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com Governo do Estado Acre, através do DEPASA, realizaram na noite de Domingo dia das Mães, a desinfecção de espaços públicos, como praças, comércios, lotérica, agência bancaria, calçadas, dentre outros, com o objetivo de desinfectar aonde há maior número de circulação de pessoas.

O objetivo é fazer uma lavagem e desinfecção com produto apropriado, para evitar a contaminação, principalmente nos locais de grande circulação de pessoas.

O Secretário do Meio ambiente Ivan Lima acompanhou de perto o trabalho neste domingo, (10) por volta das 20horas, e aproveitou para agradecer a importante parceria do Governo do Estado Acre com a prefeitura de Epitaciolândia na pessoa do Prefeito Tião Flores e a equipe do DEPASA que se fez presente realizando o trabalho de desinfecção do município.

Hernandez Duarte, gerente do DEPASA do Município de Epitaciolândia não mediu esforços para auxiliar a equipe na desinfecção. ‘’Isso é muito importante, fazer a parte do centro aonde circula muitas pessoas’’, e pediu à população que não se aglomere pois ‘’o vírus está aí, está nas cidades, estamos arrodeados’’ ressaltou Hernandez, pedindo a colaboração de todos, para cada um fazer sua parte.

De acordo com o DEPASA, o mesmo vem fazendo uma força-tarefa que envolve profissionais das áreas administrativa e operacional, que contam com a supervisão de um engenheiro químico, uma bióloga e uma técnica em química, que atestam a eficiência e segurança da aplicação da solução à base de Cloro, altamente eficaz no combate ao Corona vírus.

Comentários