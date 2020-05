O prefeito do município de Epitaciolândia, no uso de suas atribuições, publicou o Decreto nº 049 onde está prorrogando a suspensão de atendimento ao público devido a existência da pandemia do Covid-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com a confirmação de casos confirmados no país vizinho (Bolívia), ouve uma demanda urgente de emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de risco, danos e agravos à saúde pública, afim de evitar a disseminação da doença no Município.

Conforme Decreto, fica prorrogado por mais 15 dias (quinze) dias a suspensão temporária dos serviços descritos no Decreto Municipal nº 026/2020 emitido em referencia ao combate ao covid-19, mantendo os serviços essenciais de saúde e limpeza de ruas.

O Decreto passou a valer desde o dia da publicação do mesmo, dia 5.

