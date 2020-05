Os vereadores de Xapuri, Joseni Oliveira dos Santos (DEM) e Gessi Nascimento da Silva (PSD), encaminharam à Presidência da Casa, um Requerimento previsto no Regimento Interno, onde pedem que seja devolvido ao Município através da Secretaria de Assistência Social, o valor de R$ 50 mil reais previsto no orçamente da Casa.

A justificativa dos Edis, seria para a aquisição de sacolões e que sejam destinados à famílias de baixa renda e autônomos que não estão podendo exercer suas funções em decorrência da pandemia causada pelo surto do coronavirus (Covid-19).

Segundo eles, diante da grave crise econômica e sanitária que vem assolando o País, afetando famílias e na economia, não sendo diferente em Xapuri, apresentaram a proposta previsto em Lei.

Destacam ainda que parte dos estabelecimento comerciais estão sendo afetados, com redução de suas nas rendas direta das famílias menos assistidas. Com a determinação de recolhimento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, Governo Estadual e Municipal, vem resultando no aumento das despesas, mas, muitos estão sem trabalho e com diminuição de abastecimento da cesta básica.

