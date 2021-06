Prefeitura de Brasiléia realiza solenidade de abertura do ano letivo na zona rural

A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de educação realizou a solenidade de abertura do ano letivo 2021 das escolas nucleadas e multisseriadas da zona rural.

Na terça-feira, 8, a solenidade aconteceu na escola municipal Valdomiro Ferreira Barroso, localizada no km 19. Já na quarta-feira, 9, abertura do ano letivo foi realizada na escola Gesilda de Freitas, localizada no km 59+27 km de ramal. Na oportunidade, foram entregues vários kits escolares aos alunos da escola Gesilda de Freitas.

A prefeita Fernanda Hassem, participou do evento e falou da oportunidade de ouvir a comunidade.

“É com muita alegria que realizamos a abertura do ano letivo remoto das escolas rurais, estivemos com os moradores das comunidades das escolas Valdomiro Ferreira Barroso e Gesilda de Freitas paixão, ouvindo os homens, mulheres, crianças e os profissionais da educação. Só assim, a gente consegue avançar e fazer uma gestão participativa”, destacou.

A professora Zildete Bento, da escola Gezilda de Freitas, localizada na reserva extrativista Chico Mendes, destaca que o momento é histórico, pois é a primeira vez que aconteceu a abertura do ano letivo em uma escola de difícil acesso.

“Quero parabenizar a prefeita Fernanda Hassem e a secretária de educação Francisca Oliveira, por realizar a abertura do ano letivo aqui na escola Gesilda, essa é a primeira vez que a abertura do ano letivo aconteceu em nossa comunidade”, ressaltou.

A secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, afirmou que o ensino continuará de forma remota.

“Estamos iniciando as aulas na zona rural, sabemos que os alunos estão ansiosos para voltar às aulas presenciais, mas ainda vamos continuar com o ensino remoto. A secretaria de educação está garantindo atividades impressas planejadas pelos nossos coordenadores para todos os alunos”, afirmou.

O gestor da escola Valdomiro Ferreira Barroso, Edson Ferreira, falou de sua satisfação em receber a comunidade na abertura do ano letivo das escolas nucleadas.

“É com alegria que estamos recebendo em nossa escola a nossa prefeita Fernanda Hassem. Nesse momento em que estamos vivendo hoje, só quero é que agradecer a Deus, a equipe da SEME, aos pais, professores e alunos, pela dedicação de cada um com a educação”, ressaltou.

O vereador Jurandir Queiroz participou da solenidade realizada no km 59 e falou da importância de levar ações da gestão para as pessoas que moram mais distante.

“Eu quero parabenizar a gestão municipal através da Prefeita Fernanda Hassem pela ousadia por levar as ações da educação para perto das pessoas que moram mais distantes como a comunidade do km 59”, ressaltou.

Participaram também da solenidade, gestores das escolas municipais, Edson Ferreira, Francimar Bezerra, Sandra Lins, Elissandra Menezes, Carlos Oliveira, pais, alunos, líderes comunitários, professores e equipe SEME.