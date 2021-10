Prefeitura de Brasiléia realiza final do campeonato de Voleibol

A prefeitura de Brasiléia, através da Gerência municipal de Esportes realizou na noite deste domingo, 10, final do campeonato municipal de Voleibol.

No primeiro jogo se enfrentaram as duas equipes finalistas no feminino: Alfa Cobija consagrou-se campeã e Desportivo Pando ficou com o segundo lugar.

No masculino, disputaram a grande final, Havanna Brasiléia X Máfia de Cobija.

O time de Cobija ficou com o segundo lugar. O campeão do campeonato de Voleibol foi a equipe Havanna de Brasiléia.

As partidas aconteceram no ginásio de esportes Eduardo Lopes Pessoa, onde a torcida compareceu para prestigiar os jogos.

Na ocasião foram premiados os destaques da competição. O campeonato teve a participação de equipes de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija- Pando (Bolívia)

De acordo com Alef Correia, atleta do Havanna Brasiléia, a competição foi acirrada na maioria dos jogos. ” Os times que participaram são muito bons e Cobija veio com times fortes, foi um campeonato bastante competitivo até o último momento”.

Para o Gerente de Esportes, Bil Rocha, o campeonato foi um sucesso. ” A Prefeita Fernanda Hassem tem dado todo suporte às diferentes modalidades esportivas no município, e o campeonato de Voleibol trouxe times de diferentes municípios e do país vizinho. No próximo ano será ainda maior a participação de outras cidades”, encerrou.