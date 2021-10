Prefeitura promove festa em homenagem ao dia das Crianças em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia promoveu na manhã desta sexta-feira dia 08/10, uma vasta programação em comemoração ao dia das crianças, a data é comemorada dia 12, más o prefeito Sérgio Lopes e a Primeira Dama por entenderem que o referido dia é para os pais aproveitar o feriado e curtir com seus filhos antecipou a festa para esta sexta.

O evento principal aconteceu na Quadra de Esportes do Bairro José Hassem, foram distribuídos mais de 2 mil presentes, bolos, geladinhos refrigerantes e cachorros quente.

Um dos momentos mais esperado foi a chegada do palhaço Microbinho e sua Trupe, vindo direto de Rio Branco para animar a festa com brincadeiras e muitas apresentações circenses.

No mesmo momento em que acontecia a festa no Bairro José Hassem, equipes da prefeitura como Semed, Gabinete, Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração faziam distribuição de presentes, lanches e refrigerantes em outros bairros.

A primeira Dama Alliny Saldanha, uma das idealizadoras do evento, agradeceu a todos que se doaram para que a festa acontecesse.

“Estamos celebrando nesta sexta dia 08, antecipadamente o dia das crianças, levando uma homenagem aqueles que são o futuro de nosso país, em uma ação integrada unida de toda a prefeitura, as Secretarias de Assistência Social, Obras, Saúde, Educação, Gabinete, Administração, o nosso Vice Prefeito Antônio Soares, todos em conjunto foi possível promover um pouco de alegria as crianças de diversos lugares de nossa cidade.”

“Além de nossa ação no Bairro José Hassem, nós atendemos os Bairros Liberdade, Aeroporto, Beira Rio, Satel, Gloria, Ocupação da Dona Nazinha, Guáscor e algumas Associações na Zona Rural.”

“Aqui no Bairro José Hassem, foram mais de mil crianças contempladas, viemos aqui a pedido do Prefeito Sérgio Lopes, que por estar cumprindo agenda em Brasília não pode se fazer presente, mas deixou o seu abraço carinhoso a todas as crianças de nosso município.” Disse Alliny

Agradecimentos:

Alliny Saldanha, aproveitou para agradecer a todos que contribuíram para a realização do evento.

Queremos agradecer as nossas crianças que representam o presente e futuro desse município, aos vereadores Pantico da Água, Seliene Gomes e a vereadora Preta por comparecer ao nosso evento, os nossos agradecimentos também ao Vereador Nego que veio com sua equipe montar a tenda para abrigar nossas crianças e funcionários, e, aos nossos colaboradores que fizeram doações para que essa festa fosse tão linda.

A Empresa EQUILIBRIUM CONSULTORÍA E SERVIÇOS – Pousada do Tobias – Empresa GrandCard – Banco Sincred e DS-Telecon. E a todos os envolvidos em nome da prefeitura o nosso muito obrigado.