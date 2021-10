Terremoto de magnitude 6 no Peru é sentido no Acre

Um forte terremoto de magnitude 6 na escala Richter atingiu na noite de ontem a costa central do Peru, incluindo a capital, Lima, de acordo com o IGP (Instituto Geofísico do país).

Autoridades locais ainda não informaram sobre vítimas ou danos materiais em decorrência do tremor.

O abalo sísmico foi registrado às 21h54 (horário local; 23h54 de Brasília) e seu epicentro foi localizado no oceano Pacífico, 33 quilômetros a sudoeste da cidade costeira de Mala, a 91 quilômetros ao sul de Lima.

O tremor teve origem a uma profundidade de 32 quilômetros da superfície do mar, e em Mala foi sentido com intensidades forte (grau 5) e bastante forte (grau 6) na escala de Mercalli.

A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha peruana não ativou um alerta de tsunami.

O Peru está localizado na grande área conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorre aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.