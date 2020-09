A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Assistência Social participou do encerramento do curso de Derivados do Leite, realizado Pela Cooperativa de Produtores Agro-Florestais e Agricultores Familiares de Brasiléia (COOPEGRÃOS) em Parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e com a Prefeitura Municipal de Brasiléia.

Participaram 07 famílias, e tinham como objetivo aprimorar as técnicas de produção dos derivados do leite, garantindo sustentação e qualidade na linha de produção, pois sua utilização na propriedade rural representa não só a alternativa de uso como um alimento nutricional, mas também de aumento da renda familiar.

A presidente do Coopegrãos Jaira Silva falou a respeito

“Esse curso serviu de grande aprendizado para nossa comunidade, pois capacitou as famílias para a comercialização dos derivados do Leite. Estamos muito satisfeitos com a prestação desse serviço, pois é de grande importância para as famílias produtoras, só temos a agradecer o empenho da Prefeitura de Brasiléia, através da Assistência Social e do Senar que foram nossos parceiros.”

