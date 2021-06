Prefeitura de Brasiléia dá início às atividades alusivas ao aniversário do Município

Conforme anunciou em sua programação, a prefeitura de Brasiléia deu início às atividades alusivas ao aniversário do Município, onde estará completando 111 anos de emancipação política.

Na manhã desta segunda-feira, dia 28, alunos e funcionários municipais estiveram em frente da Prefeitura para a ‘Abertura da Semana de Aniversário de Brasiléia’. Durante a noite, será iniciado o campeonato de basquete no ginásio de esportes Eduardo Lopes Pessoa.

A prefeita Fernanda Hassem, através de sua assessoria, gravou um vídeo falando das atividades que serão realizadas até o próximo dia 3, data de fundação do Município. Muitas das atividades foram suspensas devido o período de pandemia que ainda está em vigor, mas, cuidados estão sendo tomados apesar da regional do Alto Acre está em bandeira verde.

Na programação, várias obras que estavam sendo realizadas, serão entregues aos munícipes, como revitalização de praças e espaços públicos, torneiros esportivos de várias áreas, e na quinta-feira, dia 1º de julho, será a entrega da Praça Ugo Poli, que passou por uma total revitalização e receberá uma nova ‘roupagem’ dedicada às crianças.

Neste evento, poderá ter a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, além de outros convidados, como prefeitos de vários municípios e outras autoridades do Acre e locais.

No dia 3, acontecerá vaquejada, cãominhada (pet), e abertura do campeonato de futsal e apresentação da fanfarra Banpek, evento esse muito esperado pela população. E no domingo, dia 4, acontece a corrida de ciclismo que encerrará as atividades alusivas ao aniversário de Brasiléia.

Veja vídeo.

Veja atividade desta segunda-feira, dia 28