Apenas 28% das gestantes tomaram vacina da gripe no Acre

A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho no Acre com a meta de imunizar mais de 14 mil gestantes e mães com até 45 dias após o parto. No entanto, até agora, só 28,3% das gestantes e 26,7 das puérperas foram imunizadas.

“A gripe é uma infecção respiratória. A vacina previne quase 90%, aproximadamente, dos casos graves”, alerta Dalcy Albuquerque Filho, médico, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

Crianças de 6 meses a menores de seis anos e os outros grupos considerados prioritários também devem se vacinar. Quem tomou a dose contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias pode receber também a da gripe.

Confira mais informações sobre a vacina contra a gripe provocada pelo vírus influenza e a lista dos grupos prioritários em gov.br/saude.

