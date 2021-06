Novos maquinários do programa Ramais do Acre serão entregues nesta segunda-feira

Cerca de 90 máquinas pesadas irão compor a operação Ramais do Acre 2021, já estão estacionadas nas intermediações do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. O maquinário será entregue pelo Governo do Estado, nesta segunda-feira, 28, às 9h, no estacionamento do estádio.

A solenidade contará com a presença do Governador Gladson Cameli, a superintendente da Sudam Louise Caroline Campos Löw e o diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, André Carvalho de Azevedo Carioca e autoridades do estado.

Neste sábado 26, os agentes técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) atuaram na estruturação do referido local, que receberá a cerimônia de entrega que foram adquiridos em convênio com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio de emenda da bancada federal do Acre.

O diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, informa que os servidores passaram todo o dia, realizando adequações no ponto cerimonial, com as montagens das tendas, testagens e enfileiramentos das máquinas. Ou seja, deixando tudo pronto para realização da solenidade, com o espaço organizado e acessível para a população conferir de perto, estes grandes investimentos da gestão estadual.

“Já temos expostas no local, 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos. Toda essa frota, se somará aos antigos maquinários do Estado, e atuarão em formato de mutirões em todas as regionais do Acre”, enfatizou Petrônio Antunes.

As referidas máquinas irão compor a frota do Deracre na recuperação e pavimentação de ramais e áreas urbanas, além de auxiliar nas intervenções em pontes e rodovias estaduais.

O autônomo Marcelo Silva, estava praticando uma caminhada, nas proximidades do local onde as máquinas estão estacionadas e comentou: “É muito bom ver que essas máquinas vão ajudar a melhorar os ramais, já nesse verão. Ponto para o Governador Gladson Cameli”, disse.

André Araújo/SECOM

Fotografias: José Caminha/SECOM