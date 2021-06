Sala da Advocacia em Epitaciolândia homenageia Sérgio Quintanilha

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC) inauguraram na sexta-feira, 25, a Sala da Advocacia do Alto Acre. Localizada na Comarca do Tribunal de Justiça (TJAC) em Epitaciolândia, o espaço foi batizado com o nome do ex-conselheiro federal da OAB/AC, Sérgio Baptista Quintanilha. Conceituado no meio, o profissional faleceu no dia 1º de janeiro deste ano em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

“A designação do nome de Sérgio Baptista Quintanilha para a Sala de Apoio à Advocacia no Alto Acre é uma justa homenagem prestada pela Seccional para esse aguerrido advogado que tão bem representou a advocacia acreana”, declarou o secretário-geral da Ordem, André Marques. De acordo com ele, esta é a forma de reconhecer o legado deixado pelo advogado, que atuou fortemente na defesa de toda classe e contribuiu de maneira imensurável para a área.

Filho do ex-conselheiro federal, Sérgio Quintanilha Júnior expressou gratidão pela homenagem realizada pelas instituições. “Eu, como filho, só tenho a agradecer à OAB Acre pela oportunidade do meu pai ser eternamente lembrado por todos os anos que ele dedicou à advocacia da região do Alto Acre. Ele com certeza está muito feliz lá de cima. Também gostaria de agradecer em nome de sua esposa, Antonina Bezerra Quintanilha, que não pôde estar aqui por estar em sua cidade natal, São Paulo”.

A advogada Ana Rita Nunes, que participou da solenidade, destacou a dedicação de Quintanilha em prol da advocacia. “Doutor Sérgio era acreano de alma e coração. Amava a advocacia, a profissão e a OAB Acre, que era a sua casa, local onde se realizava e se sentia feliz. Era uma pessoa íntegra e de grande relevância, sempre se destacando profissionalmente. Sempre lutou pela categoria com afinco e dedicação, demonstrando sua essência. Mais que merecida essa linda homenagem”, disse.

A inauguração, que foi transmitida ao vivo pelo perfil @oabacre no Instagram, contou com a presença dos membros das diretorias da OAB/AC e da CAA/AC, conselheiros seccionais, familiares de Quintanilha e advogados do Alto Acre, que compreende os municípios de Assis Brasil. Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. A solenidade também contou com a apresentação de um documentário com depoimentos de amigos próximos, familiares e colegas de profissão do advogado.