Prefeitura de Assis Brasil lança seletivo simplificado para cadastro de reserva na educação

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), publicou nesta terça-feira (03) o Edital nº 01/2026, que trata da realização de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino.

O seletivo contempla vagas para Professor P2 da zona rural, Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo e da Primeira Infância, além de oficineiros que atuarão no programa Escola em Tempo Integral, nas áreas de música, esporte, informática, capoeira e artes. As contratações ocorrerão conforme a necessidade da administração municipal e a disponibilidade orçamentária, obedecendo à ordem de classificação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2026, na sede da Semec, localizada na Rua Raimundo Chaar, nº 620, no Centro de Assis Brasil, em horário comercial. Para participar, os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição e o currículo, acompanhados da documentação exigida no edital, em envelope lacrado.

O processo seletivo será composto apenas por análise curricular, que ficará a cargo de uma comissão organizadora formada por representantes da Semec, da Prefeitura, de diretores escolares, professores e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac). A pontuação considerará critérios como formação acadêmica, experiência profissional e cursos de formação continuada, conforme o cargo pretendido.

Para o cargo de Professor P2 – Zona Rural, é exigido diploma de graduação em Pedagogia. Já para Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo e da Primeira Infância, o requisito mínimo é o ensino médio completo. No caso dos oficineiros, será necessária formação ou experiência comprovada na área de atuação.