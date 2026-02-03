Conecte-se conosco

Acre

Ieptec convoca aprovados em seletivos para atuação na educação profissional e EJA

Publicado

13 minutos atrás

em

Chamamentos abrangem Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco, com contratos de até 24 meses

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) publicou, nesta quarta-feira (03), uma série de convocações de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados, com o objetivo de reforçar ações nas áreas de educação profissional, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e gestão administrativa.

Entre os editais divulgados está o nº 01/2025, que convoca candidata classificada para atuar como profissional bolsista docente mensalista, com carga horária de 40 horas semanais e contrato de 12 meses, no município de Cruzeiro do Sul, na área de assessoria pedagógica. A convocada deverá comparecer ao CEPT CEFLORE nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2025 para entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso.

O mesmo edital também prevê convocação para atuação no município de Porto Acre, na função de mediação em sala, com carga horária de 25 horas semanais e contrato de 12 meses. Nesse caso, a entrega da documentação deve ser feita na Unidade Central do Ieptec, em Rio Branco, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026.

Outro chamamento foi realizado por meio do Edital nº 03/2025, que convoca candidato aprovado para o município de Marechal Thaumaturgo, na função de assessoria pedagógica, com jornada de 40 horas semanais e período de contratação de 24 meses. A documentação deverá ser entregue no CEPT CEFLORE, em Cruzeiro do Sul, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026.

Além disso, o Ieptec publicou convocação referente ao Edital nº 03/2024, destinada à atuação como profissional bolsista docente mensalista na Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Rio Branco, com carga horária de 25 horas semanais e contrato de 12 meses. Os convocados devem comparecer à Unidade Central do instituto, no bairro José Augusto, no mesmo período estipulado nos demais editais.

Em todas as convocações, os candidatos deverão apresentar documentação pessoal, comprovantes fiscais, certidões negativas e cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O não comparecimento dentro do prazo estabelecido poderá resultar na perda da vaga.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Prefeitura de Assis Brasil lança seletivo simplificado para cadastro de reserva na educação

Publicado

16 minutos atrás

em

3 de fevereiro de 2026

Por

Processo prevê contratação temporária de professores, agentes educacionais e oficineiros para a rede municipal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), publicou nesta terça-feira (03) o Edital nº 01/2026, que trata da realização de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino.

O seletivo contempla vagas para Professor P2 da zona rural, Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo e da Primeira Infância, além de oficineiros que atuarão no programa Escola em Tempo Integral, nas áreas de música, esporte, informática, capoeira e artes. As contratações ocorrerão conforme a necessidade da administração municipal e a disponibilidade orçamentária, obedecendo à ordem de classificação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2026, na sede da Semec, localizada na Rua Raimundo Chaar, nº 620, no Centro de Assis Brasil, em horário comercial. Para participar, os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição e o currículo, acompanhados da documentação exigida no edital, em envelope lacrado.

O processo seletivo será composto apenas por análise curricular, que ficará a cargo de uma comissão organizadora formada por representantes da Semec, da Prefeitura, de diretores escolares, professores e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac). A pontuação considerará critérios como formação acadêmica, experiência profissional e cursos de formação continuada, conforme o cargo pretendido.

Para o cargo de Professor P2 – Zona Rural, é exigido diploma de graduação em Pedagogia. Já para Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo e da Primeira Infância, o requisito mínimo é o ensino médio completo. No caso dos oficineiros, será necessária formação ou experiência comprovada na área de atuação.

Comentários

Continue lendo

Acre

Vídeo: Foragido da Justiça é encontrado ferido em via pública e volta a ser preso em Rio Branco

Publicado

13 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Homem tinha mandado de prisão em aberto com pena de quase 20 anos por roubo

O foragido da Justiça Jesus Mateus Costa Silvino, de 30 anos, conhecido como “Caboclo”, foi encontrado ferido na tarde desta segunda-feira (2), em via pública, na Rua Francisco Ademar, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, Jesus Mateus, que é dependente químico, foi localizado caído em uma calçada, apresentando um corte na cabeça, hematomas no rosto e diversas escoriações nos braços e nas pernas. Ainda de acordo com as informações, ele estaria sob efeito de entorpecentes e teria se ferido sozinho, batendo a própria cabeça e se jogando na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Durante o atendimento, o homem se mostrou bastante agitado e, já no interior da ambulância, passou a danificar equipamentos do veículo.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter o indivíduo, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Após consulta ao sistema judiciário, os policiais constataram que Jesus Mateus possuía um mandado de prisão em aberto, com pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, pelo crime de roubo, em regime fechado.

Após receber atendimento médico e ter o quadro de saúde considerado estável, o foragido deverá ser conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Comentários

Continue lendo

Acre

Sebrae abre inscrições para credenciamento de consultores e instrutores

Publicado

14 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Áreas de atuação incluem gestão empresarial, finanças, gestão de pessoas, sustentabilidade, marketing e vendas

O Sebrae no Acre está com inscrições abertas para o credenciamento de fornecedores para serviços de consultoria e instrutoria. O objetivo é formar um cadastro de profissionais e empresas aptos a atuar em ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios no estado ao longo de 2026.

Podem se credenciar empresas, cooperativas, associações, organizações do terceiro setor e Microempreendedores Individuais (MEI) que atendam aos critérios estabelecidos no edital. Os serviços poderão ser prestados de forma presencial ou online, em regime de não exclusividade, conforme a necessidade das ações desenvolvidas pela instituição.

O credenciamento contempla duas modalidades de atuação: consultoria, voltada à orientação técnica especializada e à melhoria da gestão empresarial, e instrutoria, direcionada à capacitação por meio de cursos, oficinas, palestras e treinamentos.

De acordo com analista do Sebrae no Acre, Maria Vieira, as áreas de atuação incluem empreendedorismo, gestão empresarial, finanças, planejamento estratégico, gestão de pessoas, inovação, sustentabilidade, qualidade e produtividade, legislação aplicada aos pequenos negócios, marketing e vendas, dentre outras.

“O processo de credenciamento ocorre em etapas, que incluem a análise da documentação apresentada, a comprovação de qualificação técnica e a avaliação de integridade. Vale ressaltar que o credenciamento não garante contratação imediata, mas habilita os profissionais e empresas a participarem do rodízio de seleção sempre que houver demanda por serviços”, explicou Maria.

O edital completo foi publicado no dia 30 de janeiro de 2026 e apresenta a lista de documentos obrigatórios, a relação detalhada das áreas e subáreas de conhecimento. O credenciamento não possui prazo final definido. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Sebrae (clique aqui). Mais informações sobre o edital e inscrições no site sebrae.com.br/acre

Comentários

Continue lendo