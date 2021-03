O prefeito Jerry Correia, na manhã desta quinta-feira, 11, reuniu-se com um grupo de produtores rurais, com o representante da Secretaria de Estado de Produção e Abastecimento, Igor Honorato e o presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes, José de Araújo Araújo”. O objetivo da reunião foi para tratar sobre o escoamento da produção rural, condições dos ramais e o Programa de Subvenção à Aquisição de Alimentos com Alternativa à Minimização dos Impactos da COVID-19 no Estado do Acre.

Durante o encontro foi anunciada a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, coordenado pelo Governo do Estado, por meio da SEPA, e que será executado no município de Assis Brasil pela AMOPREAB. O programa, que é financiado pelo Banco Mundial, predente incentivar o produtor rural com a garantia de compra de seus produtos, além de doar os alimentos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Somos parcerios da SEPA e da AMOPREAB. Nosso comprimisso é com os produtores rurais que só querem apoio para voltar a produzir. Vamos fazer nossa parte, garantindo o acesso aos ramais e o transporte para escoamento”, disse o prefeito Jerry que estava no encontro acompanhado de seu Secretário de Agricultura, Waldemir Costa.

O presidente da AMOPREAB, José de Araújo, disse que a parceria da Prefeitura é fundamental para que o Programa venha ser implementado.

“Já contamos com mais de 30 produtores cadastrados para entrega de alimentos. Nossa associação está preparada para realizar a logística e pagamento dos produtores, enquanto que a Prefeitura vai garantir o acesso aos ramais e escoamento dos produtos”, disse Araújo.

O representante do Governo do Estado, Igor Honorato, agradeceu pelo compromisso da Prefeitura de Assis Brasil.

“Esse programa só será viabilizado por conta da união de Governo, Associação e Prefeitura. Assim, quem ganha é a população”, pontuou.

