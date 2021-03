A prefeitura através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fez intervenção em pontos críticos no Ramal da Torre para garantir tráfego nesse final de inverno, naquela comunidade moram várias famílias que dependem do referido ramal para escoar suas produções, tendo em vista que a maioria vive da agricultura familiar.

Segundo informou o Secretário de Obras Chiquinho Frota, mesmo com dificuldades e poucos equipamentos, porém com muita força de vontade está sendo possível realizar um bom trabalho e atender aos inúmeros pedidos dos produtores rurais.

Além dos serviços paliativos nos ramais a prefeitura está com outra frente de trabalho na área urbana com limpeza e remoção de entulhos, os Bairros José Hassem, Liberdade e Por-do-sol estão sendo atendidos.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes a prefeitura está tendo uma atenção com alguns bairros que por muitos anos não tiveram devida atenção. “Mesmo com as dificuldades de início de gestão estamos tendo uma atenção com os bairros na limpeza, pois sabemos que com essas ações podemos diminuir a ocorrência de várias doenças, como por exemplo a dengue.”

O Bairro da Liberdade há anos não passava por uma limpeza geral e agora a prefeitura está realizando ações nesse período de chuvas e com a chega do verão serão desenvolvidas ações para melhorar as condições daquele bairro afirmou o prefeito Sérgio Lopes.

