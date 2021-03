A notícia da localização de um corpo em um ramal da Estrada do Pacífico na madrugada desta sexta-feira chuvosa, dia 12, fez com que as autoridades policiais da fronteira do Acre, se deslocassem até o local para confirmar a veracidade dos fatos.

O ramal localizado no km 10 da BR 317, sentido Brasiléia/Assis Brasil, oferece dificuldades devido as chuvas da madrugada, ficando limitado para veículos 4×4, ou a pé, com distancia de aproximadamente três quilômetros até onde foi localizado o corpo.

As investigações policiais estão em aberto no momento e já estão trabalhando com duas hipóteses no momento; de latrocínio (roubo seguido de morte), ou possível envolvimento com grupos de facções que pode ter resultado em acerto de contas.

Mas, segundo um dos agentes, as investigações estão em aberto e focados em localizar o veículo da vítima, juntamente com os envolvidos no assassinato.

O corpo será resgatado e levado ao IML na Capital para ser realizado os procedimentos de praxe.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários