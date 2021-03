A vigência do contrato de trabalho será de seis meses, a contar da data de assinatura, ou pelo período que perdurar a pandemia do novo coronavírus

rondoniagora.com

Para reforçar o atendimento nas unidades da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Porto Velho publicou, nesta segunda-feira (15), o processo de Seleção Pública Simplificada, destinado à contratação temporária de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O Edital 21/SEMAD/2021 dispõe de 85 vagas, sendo cinco delas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), são 64 vagas para técnicos de enfermagem com carga horária de 40h, outras 21 vagas para enfermeiros com 30h de jornada de trabalho.

O quadro de vagas compreende unidades da zona urbana, distritos e localidades rurais. As inscrições serão abertas nesta terça-feira (16) e seguem até o próximo dia 21 de março. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.portovelho.ro.gov.br, onde estão disponíveis o edital, a ficha de inscrição online e os procedimentos necessários para a inscrição.

Os candidatos deverão, obrigatoriamente no ato da inscrição, enviar os documentos originais escaneados no formato PDF. A Seleção Pública Simplificada terá vigência de 12 meses após a publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. A vigência do contrato de trabalho será de seis meses, a contar da data de assinatura, ou pelo período que perdurar a pandemia do novo coronavírus, podendo o candidato ser dispensado ou ter seu contrato prorrogado por igual período, a depender do sucesso no combate a referida pandemia.

A contratação de mais profissionais é uma das medidas de enfrentamento da pandemia e busca reforçar as equipes de saúde para oferecer melhor atendimento à população.

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS

Está em andamento outro processo de Seleção Pública Simplificada, esse destinado à contratação emergencial e temporária de médicos.

O Edital 17/SEMAD/2021 dispõe sobre vagas para novos clínicos gerais e psiquiatras, para reforçar o atendimento da população nas unidades de saúde do município, durante a pandemia da Covid-19. Até o momento, 85 médicos já foram classificados mediante os critérios relacionados em edital. A relação completa dos inscritos, classificados e outras informações estão publicadas no site www.portovelho.ro.gov.br.

Comentários