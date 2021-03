No último sábado (13), a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do município de Tarauacá foram até à Comunidade Novo Destino para resgatar o corpo de um homem, de aproximadamente 49 anos de idade, que estava embaixo de uma árvore, preso aos balseiros do rio Tarauacá.

A vítima não teve a identidade revelada. O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para realização da perícia. A partir daí serão apontadas as causas da morte.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

