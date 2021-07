Prefeitura apoia campeonato rural no Porongaba

A prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, prestou apoio na realização do Campeonato do Porongaba, a final foi neste sábado dia 17/07.

O Prefeito Sérgio Lopes juntamente com o Pecuarista Daniel Dorzila, Joãozinho Ferreira Secretário, participaram do evento, a prefeitura disponibilizou uma equipe com mesários e árbitro para a final do campeonato.

“Estamos prestando apoio a qualquer prática esportiva, queremos essa interação com nossas comunidades rurais, e o esporte nos proporciona isso, nós quanto prefeitura estaremos cada vez mais presentes apoiando nossos desportistas, seja da zona urbana ou rural. Disse o prefeito.