Representantes da Embaixada Americana vêm ao Acre firmar parcerias

A equipe foi recebida pelo governador Gladson Cameli, no Palácio de Rio Branco, que agradeceu a visita e destacou a importância de se estreitar relações na busca por soluções que garantam a efetividade de ações combate ao crime organizado.

“Apesar de ser de competência da União, o nosso estado tem tido a preocupação de buscar soluções para os problemas causados pela fragilidade das nossas fronteiras, como o narcotráfico, contrabando e imigração ilegal. A presença da Embaixada servirá como um reforço e agradecemos desde já a disponibilidade dos representantes em conhecer os nossos problemas e firmar parcerias”, destacou o governador.

Com mais de 144 mil m² de área dentro da faixa de fronteira entre a Bolívia e o Peru, dois dos maiores exportadores de produtos ilícitos da América do Sul, o Estado do Acre, por meio da Sejusp, estabeleceu, nos últimos dois anos de gestão, uma política estadual de combate a crimes transfronteiriços.

Entre as principais ações estão a criação do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), parcerias com o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, e também com os governos da Bolívia e do Peru, além de investimentos, capacitações e treinamentos destinados aos operadores de segurança pública que atuam nas regiões de fronteira.

“Estivemos em maio deste ano na Embaixada Americana e estabelecemos tratativas que resultaram nessa visita em busca de conhecimento. Queremos melhorar a atuação do grupo de enfrentamento aos crimes de fronteira, não só dos crimes que envolvem o narcotráfico, mas também de migração ilegal que acontece por meio das rotas acreanas”, explicou Paulo Cézar.