Os prefeitos e vices eleitos nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo da região do Juruá e os de Brasiléia e Epitaciolândia, serão diplomados no dia 16 de dezembro por meio de sessão remota.

A cerimônia acontecerá às 15h por meio da plataforma Zoom e será conduzida pelo juiz eleitoral da 4° Zona, Marlon Machado e da 6ª Zona, Gustavo Sirena. O diploma dos gestores serão encaminhado por e-mail.

A medida se dá por conta da pandemia de coronavírus, que já infectou quase 37 mil acreanos, matando 730 deles.

Veja a lista dos prefeitos eleitos nos cinco municípios do Juruá:

Cruzeiro do Sul: Zequinha Lima (PP)

Rodrigues Alves: Jailson Amorim (PROS)

Mâncio Lima: Isaac Lima (PT)

Porto Walter: Cesar Andrade (MDB)

Marechal Thaumaturgo: Isaac Piyãko (PSD)

Da região do Alto Acre:

Epitaciolândia: Sérgio Lopes (PSDB) e seu Vice, Professor Soares (PROS)

Brasiléia: Fernanda Hassem (PT) e seu vice, Carlinho do Pelado (PSB)

