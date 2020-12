A justiça boliviana no Estado de Pando, onde tem Cobija como Capital, julgou neste final de semana, dois brasileiros pelo crime de homicídio ocorrido em 2018, onde ceifaram a vida de local utilizando uma arma de fogo.

Segundo foi divulgado, Ennier Silvestre Guedes Cavalcante (20) e Alberdane López da Silva, de 32 anos, foram apontados como autores do assassinato contra o nacional Hollman Z.T. de 37 anos, quando utilizaram uma arma de fogo calibre 32, lhe ferindo por três vezes.

De acordo com o processo, o crime ocorreu no dia 8 de junho d 2018, por volta das 20 horas. A vítima estava circulando de moto com sua esposa na garupa pela cidade de Cobija, quando foram interceptados pelos acusados e sem motivo aparente, efetuaram os disparos.

Após ferirem Hollman, fugiram tomando rumo ignorado. A vítima ainda foi levada com vida para o hospital da cidade, mas, não resistiu e foi a óbito momento depois.

Com apresentação de provas contundentes pelo Ministério Público, testemunhas e balística, o Tribunal de Primeira Sentencia deferiu pela condenação dos brasileiros e cumprimento de pena de 30 anos no presídio de Villa Busch, localizado no estado de Pando.

