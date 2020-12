O juiz eleitoral da 6ª Zona Eleitoral, Dr Gustavo Sirena, que responde pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, deu seu parecer sobre o pedido de cassação do vice-prefeito eleito no último pleito pela chapa ‘Reconstruindo Epitaciolândia’, composta pelo delegado Sérgio Lopes e o professor Soares. A representação foi apresentada no dia 2 de dezembro.

O pedido foi feito por alguns representantes de chapas derrotadas, que não aceitaram o fato e tentaram derrubar o vice-prefeito eleito, o professor Soares. A alegação, seria que o mesmo não teria saído do cargo no prazo exigido pela lei eleitoral.

Na matéria publicada não há provas, pois não existe, que demonstra cabalmente que Professor Soares tenha permanecido exercendo, de fato, as suas funções de professor da Escola Joana Ribeiro Amed, contrato no qual foi demitido no prazo legal.

A ação fez com que o vice-prefeito mostrasse documentos e que algumas pessoas agiram de má fé, tentando ludibriar a opinião pública e até mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral, omitindo fatos e verdades.

Professor Soares cumpriu as datas exigidas, mesmo observando a má vontade por parte de algumas pessoas dentro da Secretaria de Estado e Educação – SEE. Com apoio de advogados, conseguiu obter resultado favorável junto ao TRE, que não acatou a ação observando que a mesma não merece prosperar, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Para o professore Soares, a justiça prevaleceu e será diplomado no próximo dia 16, juntamente com Sérgio Lopes e vereadores.

