O vice-prefeito eleito pelo município de Epitaciolândia no último pleito pela coligação ‘Reconstruindo Epitaciolândia’, o professor Soares, foi notícia através de um blog na Capital, de que sua diplomação poderá não acontecer no dia 16 próximo.

Segundo a notícia, dá conta que o professor Soares não teria se descompatibilizado dentro do prazo exigido pelo TRE, para poder concorrer ao pleito junto com o prefeito eleito Sérgio Lopes.

Soares mostrou documentos que foi protocolado junto ao núcleo da Secretaria de Estado de Educação – SEE, no município de Epitaciolândia, no dia 13 de agosto deste ano e, ao mesmo tempo, na escola Joana Ribeiro Amed, no qual o seu último relatório de trabalho foi registrado no dia 10 do mesmo mês.

Ele relatou que, devido a dificuldade de retorno junto ao Núcleo de Educação em Epitaciolândia, buscou contato com a SEE na Capital para poder obter a Declaração, de sua desincompatibilização do cargo de professor na rede pública de um contrato provisório.

Para aqueles que torcem contra sua diplomação, temos a dizer que, agravo regimental no recurso eleitoral número 33896 decidiu questão análoga o seguinte termo:

“Da mesma forma que a jurisprudência do TSE admite a tese de afastamento de fato, exigindo para tanto a existência de provas inequívoca da sua ocorrência (AC. Nº 17.406, de 21.9.2000, relator ministro Fernando Neves), para comprovação do não afastamento de fato exige-se a prova inconcussa.”

Na matéria publicada não há provas, pois não existe, que demonstra cabalmente que Professor Soares tenha permanecido exercendo, de fato, as suas funções de professor da Escola Joana Ribeiro Amed, contrato no qual foi demitido no prazo legal.

Professor Soares diz que, “O preconceito e o desrespeito estão claros! O preconceito por parte dos grupos do poder que sempre existiu em Epitaciolândia que não se conformaram com a derrota das urnas e tentam a todo instante contrariar a vontade popular. Desrespeito para com a democracia que nos deu a vitória nas urnas. Os munícipes merecem respeito! Aqueles que são conta a minha posse, são contra a democracia e o povo de Epitaciolândia, que legitimamente nos deram a vitória. Respeito! Respeito! Respeito! Ganhamos com 44,09% dos votos. Foram 3.984 votos no total e peço aos opositores que desçam do palanque e que a eleição acabou.”, desabafou.

