O prefeito Tião Flores, reuniu-se nesta segunda-feira, 13, com os conselheiros tutelares de Epitaciolândia para discutir as demandas para melhorar a rede de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.

A reunião foi realizada no gabinete e esse foi a primeiro encontro entre prefeito e os novos conselheiros empossados na ultima sexta-feira. A reunião contou com a presença dos cinco novos conselheiros , secretária de finanças Marizete Matias, secretário de Administração José Menezes, secretária de Assitência Social Lindaci Franco e Prefeito Tião Flores.

A reunião foi considerada proveitosa e madura, e o prefeito afirmou que muitas das propostas discutidas podem ser implementadas a curto prazo. buscarei ao máximo contribuir com a categoria, que merece meu respeito pelo trabalho que desenvolvem e a forma como se doam para proteger nossas crianças”, afirmou o prefeito Tião Flores.

A secretária municipal de Assistência Social, Lindaci Franco, disse que o município está atento às necessidades do conselho e que mantém os canais de comunicação abertos. “Trabalhamos duro durante as eleições dos conselheiros e agora iremos trabalhar de forma intensa para oferecer as melhores condições de trabalho. A conversa foi franca e mostramos a impossibilidade de atender todas as reivindicações. Eles nos entenderam e isso mostra a boa vontade de ambos os lados”, declarou.

Comentários