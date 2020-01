Um morador do bairro laranjal, na cidade de Xapuri, interior do Acre, teve a casa arrombada quatro vezes nos últimos três meses e todos os eletrodomésticos roubados enquanto ele estava no trabalho. A esposa e os filhos se encontravam na escola.

Em seu programa de rádio, na manhã desta terça-feira, o radialista Raimari Cardoso relatou uma onda crescente de crimes contra o patrimônio na cidade. “A polícia de Xapuri tem apenas um investigador para cuidar de todos os casos de arrombamentos a residências registrados na delegacia local, além de outros crimes”, disse o comunicador. “Até assalto a mão armada vem acontecendo com frequência aqui em Xapuri nos ultimos dias”, afirma.

Ao ser questionado pela imprensa xapuriense sobre a onda de arrombamentos, o delegado titular da comarca, Alex Dane, disse que aguarda a Sejusp enviar para a cidade pelo menos mais três investigadores.

“A promessa da diretoria de polícia civil é de que daqui para o próximo mês esses profissionais estejam tirando plantão aqui, afirmou.

O Acjornal apurou que a secretaria de segurança pública aguarda o término do treinamento de novos policias para distribui-los às delegacias do interior do Estado.

Nesse processo de remanejamento estaria garantida a ida de novos investigadores para Xapuri.

