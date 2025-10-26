Prefeito Jerry Correia prestigia grande final do Campeonato Master e Feminino em Assis Brasil

Sob um leve sereno, a 12ª Corrida do Servidor do Estado do Acre, reuniu centenas de pessoas, neste domingo, 26, em frente ao Palácio Rio Branco. O evento, que marca a celebração do Mês do Servidor Público, superou expectativas de público, reunindo mais de 600 participantes nas ruas, entre funcionários estaduais e a comunidade. O destaque da edição 2025 foi a estreia do percurso de 21 km (meia-maratona), ao lado das provas de 5 km e 10 km, reforçando o esporte como ferramenta de valorização e qualidade de vida.

O evento idealizado pelo governo do Acre e coordenado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), com a organização da Acre Running Eventos, contou com o apoio da Secretaria de Esportes e demais instituições de governo, foi marcado com importantes conquistas, os dois primeiros colocados na categoria 21km, alcançaram o tempo estabelecido, que garantiu a premiação das custas para a 100ª Edição da Corrida Internacional de São Silvestre que será em 31 de dezembro de 2025.

A professora da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Mairene Braga, que ficou em primeiro lugar na categoria 21km fala sobre os desafios para a competição da São Silvestre. “Eu corro faz bastante tempo, só que eu havia parado e hoje eu estou retornando novamente, participando pela segunda vez da Corrida do Servidor. foi muito gratificante poder participar, agradeço muito a Deus. O clima estava muito agradável, pude encontrar novos amigos e agora tentar correr na São Silvestre, se organizar, treinar para poder participar”, disse Mairene.

O secretário adjunto da Sead, Guilherme Duarte, ressaltou a importância da iniciativa: “Hoje nós temos aqui mais de 600 participantes e essa é mais uma iniciativa do governo do Estado, para promover esse momento de saúde e de parabenizar todos os servidores pela dedicação ao trabalho prestado a nossa sociedade”.

Com relação ao papel central do funcionalismo público, o secretário de Governo, Luiz Calixto, enfatizou que: “A força do servidor é que faz o sucesso deste governo,” declarou, parabenizando a todos pelo Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro. Calixto também reforçou a mensagem de que a participação é o principal, incentivando todos a se considerarem campeões, destacando que o governo reconhece o esforço dos servidores para melhorar os serviços prestados à população.

Sobre a prática esportiva no Acre, o secretário de Esportes, Ney Amorim, destacou o crescimento da modalidade no estado: “A corrida de rua, ela tem ganhado muito espaço aqui no estado do Acre. O governador tem observado isso, o governo também e eventos como esse, eles criam uma integração melhor entre os servidores. Além de valorizar esse esporte que tem crescido muito no nosso estado”, pontou.

O vencedor da prova mais desafiadora da corrida, os 21km, é servidor do Corpo de Bombeiros Militar, Érico de Oliveira, alcançou a chegada faltando apenas 2 segundos para o tempo limite de classificação para a São Silvestre, e falou sobre a dedicação a corrida: “Essa conquista, primeiramente, representa a gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à minha família. A dedicação aos meus treinamentos. A toda uma equipe que me apoia e ao governo estadual por realizar um evento como esse.”

O que disseram os campeões da 12ª corrida do Servidor em Rio Branco:

“Representa o resultado de muita dedicação, muito treino, disciplina. E o foco maior é inspirar as pessoas, principalmente os funcionários públicos, a praticar uma atividade física. Mais importante do que o pódio, é cada um estar aqui”

Jefferson Pereira, disse o servidor da Casa Militar, (1º colocado nos 5km –Servidor).

“Meu Deus, uma superação, pois iniciei tem pouco tempo, essa é a minha 13ª corrida oficial competindo. No meio de tantas outras atletas profissionais, eu sou apenas uma amadora, e ficar em primeiro lugar teve um significado muito grande”



Maria da Glória Araújo (1ª colocada – Comunidade).

“Correr é um estilo de vida. É o que a gente faz para manter a saúde, saúde física e mental eu corro há 16 anos. E essa é uma forma de estar incentivando o esporte no estado”

Patrícia Maciel,servidora da Polícia Militar ( 1ª colocada nos 5km- Servidor).

“A corrida para mim é a minha atividade constante, ela é a minha válvula de escape, é o meu hobby. A Corrida do Servidor é uma corrida que eu gosto muito de participar. Eu acho que ela tem um peso muito grande para mim por ser servidora pública”

Laura Matias, servidora do Tribunal de Contas do Estado (1ª colocada nos 10 km- comunidade).

“Foi muito boa essa corrida, pretendo participar outras vezes”,

Dionatan Lima (1º colocado na categoria 10km- Comunidade).

