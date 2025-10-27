11ª Copinha Arasuper com inscrições abertas e disputas iniciam em janeiro

As inscrições para a 11ª edição da Copinha Arasuper de Futsal estão abertas nas categorias Sub-10 (2016), 12 (2014) e 14 (2012). A coordenação da competição pretende iniciar as disputas no mês de janeiro.

“Realizamos uma reunião e ajustamos todos os detalhes, inclusive, com o ano de nascimento dos atletas. Temos vagas limitadas e é sempre muito importante deixar todas as regras bem claras”, explicou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Premiação maior

Segundo Auzemir Martins, o patrocinador máster do evento, o grupo Arasuper, aumentou a premiação para os campeões nas três categorias em 2026.

“Esse é mais um incentivo para a garotada. Teremos um torneio com 24 equipes nas três categorias”, afirmou Auzemir Martins.

