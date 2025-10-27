Cotidiano
11ª Copinha Arasuper com inscrições abertas e disputas iniciam em janeiro
As inscrições para a 11ª edição da Copinha Arasuper de Futsal estão abertas nas categorias Sub-10 (2016), 12 (2014) e 14 (2012). A coordenação da competição pretende iniciar as disputas no mês de janeiro.
“Realizamos uma reunião e ajustamos todos os detalhes, inclusive, com o ano de nascimento dos atletas. Temos vagas limitadas e é sempre muito importante deixar todas as regras bem claras”, explicou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.
Premiação maior
Segundo Auzemir Martins, o patrocinador máster do evento, o grupo Arasuper, aumentou a premiação para os campeões nas três categorias em 2026.
“Esse é mais um incentivo para a garotada. Teremos um torneio com 24 equipes nas três categorias”, afirmou Auzemir Martins.
Assermurb goleia São Francisco e assume 3ª posição no Estadual
A Assermurb goleou o São Francisco por 12 a 1 neste domingo, 26, no Florestinha, e conseguiu a recuperação no Campeonato Estadual Feminino. A vitória coloca a equipe na 3ª colocação somando três pontos, dentro da zona de classificação para a semifinal.
3ª rodada
Os jogos da terceira rodada da fase de classificação do Estadual serão disputados no sábado, 1º, na Arena da Floresta, e domingo, 2, no Florestinha. As partidas podem decidir os primeiros classificados para as semifinais do Estadual.
Adesg x Sena Madureira
Galvez x São Francisco
No sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta
Assermurb x Andirá
No domingo, 2 de novembro, a partir das 15 horas, no Floresttinha
Prefeito Jerry Correia prestigia grande final do Campeonato Master e Feminino em Assis Brasil
O último fim de semana foi marcado por muita emoção e esporte em Assis Brasil. A Prefeitura Municipal realizou a grande final do Campeonato Master e Feminino de Futebol, com a presença do prefeito Jerry Correia, que acompanhou de perto as disputas e participou da entrega da premiação aos vencedores.
A final do Campeonato Master e Feminino encerra com sucesso mais uma edição das competições esportivas promovidas pela gestão municipal, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com o incentivo ao esporte e à valorização dos atletas locais.
Encerrado o 3º Copão Internacional de Vôlei em Epitaciolândia: integração e esporte marcam o evento
Competição reuniu equipes do Acre, Peru e Bolívia em quatro dias de disputas e confraternização esportiva
A Prefeitura de Epitaciolândia encerrou com sucesso o 3º Copão Internacional de Vôlei, realizado ao longo de quatro dias e que reuniu atletas do Acre, Peru e Bolívia em uma grande celebração esportiva. O torneio promoveu integração, intercâmbio cultural e a valorização do vôlei no município.
Idealizador do evento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita destacou o compromisso da gestão do prefeito Sérgio Lopes em seguir incentivando o esporte local, com atenção especial às modalidades que têm crescido entre os jovens.
Na categoria masculina, o pódio ficou assim:
🥉 3º lugar – Bolívia
🥈 2º lugar – Feijó
🥇 1º lugar – Serra Negra (Rio Branco)
A administração municipal parabenizou atletas, equipes e organizadores pelo sucesso do evento, que reforça o papel do esporte como instrumento de união entre povos e fronteiras.
