Prefeito eleito por Assis Brasil, Jerry Correia quer parcerias pra desenvolver município

O prefeito mais jovem do Acre eleito no último dia 15 pelo município de Assis Brasil, pequeno município localizado no extremo norte do estado do Acre, na tríplice fronteira acreana, que faz divisa com os países vizinhos da Bolívia e Peru, tem muitos sonhos.

Com apenas 36 anos, professor da rede pública, Jerry Correia já foi vereador e foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas não faz parte do lado radical e quer que seu município cresça, ofereça oportunidades e que não seja apenas um corredor de passagem para turistas, que apenas passam pela alfândega.

“Tenho projetos, mas sei dos desafios que irei enfrentar na prefeitura. Temos sonhos que vão precisar de apoio da bancada federal e do governo do estado… Temos que reconhecer que precisamos deles para poder crescer e dar mais esperança aos assisbrasilienses”, destacou Jerry.

Durante entrevista ao vivo pelo sitio oaltoacre.com, o novo prefeito já até se reuniu com o governador Gladson Cameli em sua residência nesta quinta-feira, dia 26, de onde saiu com grandes esperanças de fazer uma boa administração com o apoio do gestor do Acre, após longa conversa.

“Fiquei animado e é isso que quero para meu município e a palavra é “UNIÃO”. Não importa qual partido, deputado ou senador”, disse. Falou da transição que já está em trabalho com o atual prefeito, de onde soube que para 2021, algumas emendas já estão encaminhadas”, noticiou.

Jerry comentou que espera corresponder às expectativas e anseio dos munícipes. Mas espera a união em compreensão de todos para que possam juntos fazer muito pelo município de Assis Brasil.

Veja vídeo onde encerra o ciclo de entrevista com os prefeitos eleito e reeleitos na regional do Alto Acre, onde inclui Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.



