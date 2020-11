Marina Couto - Selectra Brasil

A Anatel disponibiliza em seu site diferentes rankings, onde os consumidores podem encontrar diversas informações como, número de assinantes por operadora ou número de reclamações na sua cidade. Segundo o ranking da Agência Nacional de Telecomunicações em Brasiléia (AC), a operadora Vivo lidera o ranking nos primeiros meses do ano.

De janeiro a outubro de 2020 a Vivo totalizou 11 reclamações, veja no gráfico abaixo a evolução da operadora durante esse período.

Se você é cliente Vivo e deseja ir até a loja física da operadora, veja aqui onde encontrar uma Loja Vivo mais próxima a você. Agora se você prefere solicitar ajuda, fazer uma reclamação da operadora veja quais são os canais de atendimento Vivo:

Na segunda posição está a Claro e Oi, que registraram o mesmo número de reclamações nesse período, cada uma registrou 8 reclamações. Caso você seja cliente da Claro ou Oi e deseja entrar em contato com as operadoras, veja abaixo todos os canais de atendimento:

Na última posição do ranking da Anatel, está a operadora Sky com 7 registros, para entrar em contato com a SKY veja quais são os canais de atendimento da operadora:

Entrou em contato com as operadoras, mas o seu problema não foi resolvido? Não se preocupe, o seguinte passo é abrir uma reclamação na Anatel. Para isso siga os passos abaixo:

Ligue para o número 1331 e informe ao atendente que você deseja abrir uma reclamação. Agora informe ao atendente o número de protocolo que você solicitou quando falou com a sua operadora. Anote o número de solicitação que a Anatel irá informar no final do atendimento.

Uma vez você tenha registrado a reclamação na Anatel, a sua operadora terá até 5 dias úteis o problema deve ser solucionado. Caso contrário entre em contato com a Anatel novamente, você terá um prazo máximo de 15 dias para falar com a agência sobre o problema.

