Acontece em Brasília durante essa semana, o Encontro de Prefeitas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março) e os 88 anos de instituição do voto feminino no Brasil (25/02/1932).

O objetivo do evento é tratar a problemática sobre o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas, sendo discutido com as lideranças políticas femininas, na construção de cidades mais humanas, democráticas e sustentáveis.

A Prefeita Fernanda Hassem, que também está participando do evento, destacou a importância do gestor público, buscar novos aprendizados e troca de experiências para aplicar melhor os recursos e elaborar projetos que beneficiem a população, principalmente voltados ao desenvolvimento sustentável.

O evento é promovido pelo Instituto Alziras em parceria com a MRS Logística, Instituto Alana, Fundação Bernard van Leer e ICLEI América Latina.

Nesta quarta-feira, 4, o encontro conta também com representantes da Embaixada da União Europeia no Brasil, Instituto Clima e Sociedade, Fundação Avina, além de organizações de fomento como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Treze Prefeitas fizeram a adesão de seus municípios ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, maior aliança global de cidades e governos locais voluntariamente comprometidos com a luta contra as mudanças climáticas, com a redução de seus impactos inevitáveis e a facilitação do acesso de todos à energia sustentável.

Saiba quais são as prefeitas que assinaram o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia:

1) Fernanda Hassem, Prefeita de Brasiléia -AC)

2) Cinthia Ribeiro, Prefeita de Palmas -TO 3) Jaqueline Coutinho (Prefeita de Sorocaba – SP

4) Tania Terezinha, Prefeita de Dois Irmãos – RS

5) Debora Almeida, Prefeita de São Bento do Una – PE

6) Camille Vasconcelos, Prefeita de Vigia de Nazaré – PA

7) Karla Batista, Prefeita de Vila Nova dos Martírios – MA

8)Fatima Pacheco, Prefeita de Quissamã – RJ

9) Selma Bastos, Prefeita de Goiás – GO –

10) Sisi Blind, Prefeita de São Cristóvão do Sul – SC

11) Daniela de Cássia, Prefeita de Monteiro Lobato – SP

12) Anna Lorena, Prefeita de Monteiro – PB –

13) Marcia Lucena, Prefeita do Conde – PB.

Fonte: Instituto Alziras

Fotos: Mariana Raphael

