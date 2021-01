Na tarde desta quinta-feira, dia 14, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, cumpriu sua palavra em anunciar no Centro Cultural Sebastião Dantas, o seu novo plantel de secretários e subsecretários que estarão à frente do Município nos próximos anos.

O município estará com 15 pastas, sendo algumas mudanças esperadas e outras, sendo surpresas. Fernanda Hassem destacou que todos são filhos de Brasiléia e estarão tendo oportunidade de ‘escrever sua história’, trabalhando e mostrando resultados.

“Aqui aconteceu um juramento e um compromisso reafirmado com a população de Brasiléia. Como havia dito, que hoje iriamos fazer a apresentação (…), onde exige novos desafios e muita humildade acima de tudo. Sou muito grata e alguns que estiveram com a gente, mudaram para outras pastas e alguns, estão em projetos pessoais”, disse a gestora.

Um fato destacado pela gestora, foi que a mudança chegou a 32% do secretariado, sendo que esses novos, são do quadro efetivo que estarão trabalhando para seu município. “Muitos aqui estarão renunciando de suas vidas pessoais em busca de melhorias. Enquanto muitos estarão em suas casas ou confraternizando nos finais de semana e feriados, estes vão estar trabalhando na zona rural, nos ramais, nos bairros”, destacou.

A Gestora aproveitou a ocasião para agradecer as alianças partidárias, deputados e lideranças políticas que ajudaram no projeto do segundo mandato, lhe dando uma boa avaliação no primeiro mandato e obviamente, a respaldando para a sua reeleição.

Veja a vídeo reportagem realizada ao vivo e a lista dos novos secretários municipais



Secretário de Saúde: Joãozinho Melo Secretário de Obras: Francisco Lima Secretário de Educação: Francisca Oliveira Assistência Social: Djailson Américo Agricultura: João Rocha Administração: Vilma Galli Comunicação: Cristiane Araújo Meio Ambiente: Zico Rocha Finanças: Tadeu Hassem Gerente de Administração: Francélio Representante da Obra na Zona Rural: Alvanir Lopes Gerente de esportes: Bil Rocha Secretário de Planejamento: Nevisson Tavares Representante das Mulheres: Luiza Amaral Setor de Cadastro: Mario Jorge

Comentários