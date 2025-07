Homem monitorado por tornozeleira é preso após disparar contra moradores e agredir policiais em Brasileia

Condutora perdeu o controle do veículo; vítima não usava cinto e foi arremessada para fora do carro

Um trágico acidente ocorrido na manhã deste domingo (27) deixou um homem morto na BR-364, nas proximidades da entrada do ramal Linha 3, no distrito de Extrema, em Porto Velho (RO). O carro, um Hyundai, seguia no sentido Acre/Rondônia quando saiu da pista e capotou violentamente, parando com as rodas para cima em uma área de pastagem às margens da rodovia.

De acordo com informações de testemunhas e das equipes de resgate, três pessoas estavam no interior do automóvel no momento do acidente: um casal e a empregada doméstica da família. A condutora, que seria a esposa da vítima, perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos.

Cristiano Tavares de Lima, marido da motorista, não usava cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo, morrendo ainda no local em decorrência da gravidade dos ferimentos. As duas mulheres – a condutora e a funcionária – foram socorridas por equipes de resgate e levadas ao Hospital Regional de Extrema. Segundo os primeiros boletins médicos, ambas sofreram apenas escoriações leves e não correm risco de morte.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. Até o momento, as identidades das duas sobreviventes não foram oficialmente divulgadas.

