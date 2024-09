Precaução: Embarcações diminui o volume de carga na hidrovia do rio Madeira

Desde o dia 11 de julho último, a navegação noturna está restrita por recomendação da Marinha do Brasil, no trecho entre Porto Velho (RO) a Novo Aripuanã (AM)

Durante esse período de seca intensa no rio Madeira, a Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (SOPH) está orientando os operadores de cargas para diminuir a intensidade para evitar acidentes. A formação de blocos de areia e o surgimento de pedrais são ameaças para a navegação segura. Nesta semana, o rio seguiu com baixa de nível começando a semana na segunda-feira (16) com a marca de 0,50m da cota e fechando a semana na sexta-feira (20) com 0,44m, conforme dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN).

O diretor-presidente da SOPH, Fernando Parente, esclareceu que o porto organizado de Porto Velho está trabalhando para manter as movimentações levando em conta as condições impostas pela baixado rio Madeira no momento. Ele destacou que é possível fazer navegação segura seguindo as normas e tendo todo o cuidado necessário.

Desde o dia 11 de julho último, a navegação noturna está restrita por recomendação da Marinha do Brasil, no trecho entre Porto Velho (RO) a Novo Aripuanã (AM). A portaria é por tempo indeterminado e segue valendo enquanto o rio Madeira estiver com a cota baixa diante do período de seca.

Estratégias

Em diálogo com os operadores portuários, foi relatada uma redução da quantidade de barcaças acopladas para navegação de cada comboio, que na época da cheia navegava, em média, com 20 barcaças juntas. Agora, essa quantidade diminuiu para 12. Ainda assim, os comboios têm de ser desfeitos nos trechos críticos, por não haver condições de passagem de tantas barcaças de uma só vez, e remontados posteriormente após esses pontos difíceis.

Além disso, houve a necessidade de limitar o calado das embarcações de aproximadamente 4 m para cerca de 2 m, e substituir os empurradores para opções com tamanhos menores. As mudanças se refletiram no volume de cargas que podem ser transportadas. Houve uma baixa de 30% no total de carga geral e 50% dos grãos exportados.

