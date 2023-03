Polícias Civil e Militar de Xapuri prendem em flagrante monitorado que esfaqueou colega de bebedeira

Durante Operação de combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, PRF resgata três adolescentes, vítimas de exploração sexual, prende um homem e apreende arma de fogo, no interior do Acre

Na madrugada do último domingo (5 de março), uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal, flagrou duas meninas, sem a presença de adultos, cambaleando e com sinais de embriaguez, na BR-317, por volta de duas horas da madrugada, na cidade de Brasileia, interior do estado do Acre.

Inicialmente, abordadas por uma policial da Equipe PRF, as jovens apresentaram odor etílico, sendo que uma delas portava uma lata de cerveja cheia, ambas com 12 anos de idade.

Ao serem questionadas sobre os motivos de estarem ali, naquele horário, sem os pais e tomando bebida alcoólica, elas responderam que caminhavam pela BR, por volta das 23h do sábado (4 de março), quando um motorista avistou as duas e parou o carro perto delas.

Ele as convidou para ir até o Motel próximo e as duas entraram no veículo. Uma delas contou que queria juntar dinheiro para comprar um telefone celular. Afirmaram que ingeriram bastante bebida alcoólica e que o homem teve relações sexuais com uma e que depois de cerca de duas horas no Motel, ele pagou toda a conta e as deixou no mesmo local na rodovia, momentos antes de serem avistadas pela Equipe policial.

Uma das meninas estava com parte do ombro e pescoço marcado com diversas manchas semelhantes a mordidas ou “chupadas”. As vítimas afirmaram que não conheciam o indivíduo, mas que ele tinha cerca de 30 anos. Diante de tudo isso, os PRF’s pediram para elas indicassem o Motel e foram com as adolescentes até o estabelecimento.

A menina que foi estuprada vomitou várias vezes no deslocamento, inclusive dentro da viatura. Chegando no Motel, uma das funcionárias permitiu a entrada da Equipe e indicou o quarto do ato sexual. A mulher confirmou a placa do veículo do indivíduo e foram chamar o proprietário do estabelecimento.

Ao perceber a presença dos policiais, o proprietário saiu de dentro de um dos cômodos e sacou um revólver que estava na sua cintura, momento que foi contido e teve sua arma de fogo com seis munições apreendida. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brasileia.

As adolescentes foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da cidade pelo estupro de vulnerável, e exploração sexual. O dono do Motel poderá responder pelos crimes de hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, vender, fornecer, servir, ministrar, entregar, produtos que possam causar dependência a criança ou adolescente e resistência por sacar o revólver aos policiais.

O suspeito dos crimes de estupro e da satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Operação Domiduca 2023 da PRF no Acre, que contou com apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar e Polícia Civil, dentre outros parceiros, aconteceu entre os dias 3 e 6 de março, e ainda teve outra adolescente de 14 anos resgatada e encaminhada ao Conselho Tutelar, flagrada na madrugada do sábado (4), por abandono dos pais e ingestão de bebida alcoólica, na mesma rodovia federal, em Brasileia.

Na mitologia romana, a deusa *Domiduca (Adeona) protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais. (Fonte: Wikipedia)

