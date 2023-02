Policial civil que reagiu a assalto em comércio da família e ficou ferido a tiros tem alta de hospital

Moradores das zonas urbana e rural foram beneficiados com os atendimentos

O município de Assis Brasil, localizado na região fronteiriça com o Peru, a mais de 340 km de Rio Branco, recebeu a 18ª edição do projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, realizada na Escola Estadual Professora Iris Celia Cabanellas Zannini, neste sábado e domingo, 25 e 26.

Serviços nas áreas cível e criminal, emissão de documentos, palestras e atendimentos em saúde, foram realizados durante o evento que beneficiou a comunidade das zonas urbana e rural.

Moradora do Seringal São Francisco, a dona de casa Maria Juliana Silva agradeceu a iniciativa e demonstrou satisfação após conseguir a emissão do documento da filha. “Estou muito feliz e agradecida por esse trabalho, é a primeira vez que venho tirar o CPF da minha filha e parabenizo toda equipe pelo ótimo atendimento”, disse.

Também beneficiados durante o evento, o jovem casal, Matias Souza e Sandy Santos, moradores do Ramal da Pedreira, conseguiram após três anos o reconhecimento de paternidade socioafetiva do filho, que era registrado somente com o nome da mãe.

“Isso para mim é uma conquista muito importante, registrar o meu filho que não é de sangue, mas pai é quem ama, pai é quem cuida. E apesar de ter o carinho do meu filho ao meu lado, meu desejo era poder colocar o meu sobrenome no nome dele, isso significa muito para um pai”, destacou Matias.

A ação itinerante promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e prefeitura do município, contou com a parceria da Defensoria Pública da União no Acre (DPU/AC) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O coordenador do Núcleo da Cidadania, defensor público Celso Araújo, agradeceu todos os parceiros pelo apoio na realização de mais uma edição do projeto. “Temos como grande objetivo alcançar as comunidades mais distantes, promovendo o acesso à justiça e cidadania, por meio de serviços, não somente da DPE, mas como de diversos parceiros. Por isso, agradeço a cada um que contribui para chegarmos cada vez mais perto daqueles que mais precisam”, disse o coordenador do projeto.

Participaram da ação, a corregedora-geral, Fenísia Mota, o defensor público Pedro Henrique Veloso, a ouvidora-geral, Soleane Manchineri, bem como equipe de assistentes jurídicos, organização e apoio do evento.

