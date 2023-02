Policial e assaltante baleados durante troca de tiros em Xapuri são transferidos para Capital

Texto:

Premiado no Festival de Cinema de Gramado, um dos principais eventos da categoria no Brasil, o longa-metragem acreano Noites Alienígenas foi um sucesso no cenário nacional.

Com o objetivo de fortalecer a cultura e levar a obra ainda mais longe, o governador Gladson Cameli e o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, se reuniram com o diretor do longa, Sérgio de Carvalho, na manhã desta sexta-feira, 24, em Rio Branco.

O filme, gravado no estado acreano, será exibido em mais de 50 salas de cinema em todo o país, em março.

“Precisamos mostrar o Acre para o Brasil e o mundo. Não podemos perder mais um minuto. Vocês têm o apoio do governo para continuar esse projeto”, disse o governador.

O chefe de Estado discutiu sobre como o governo poderia contribuir para distribuir o filme e o levar ainda mais longe.

“Para nós é um prazer mostrar o nosso trabalho, que foi tão longe. Ganhamos premiações em Gramado e honramos o nome do nosso estado nacionalmente”, disse o diretor Sérgio de Carvalho.

Durante o encontro, Cameli foi apresentado ao plano de distribuição do Noites Alienígenas no Brasil e no Acre e conversou com o representante da distribuidora Vitrine Filme, Felipe Lopes, e com a produtora cultural Karla Martins.

“É muito importante ter esse tipo de obra representando e mostrando nosso estado para o Brasil e para o mundo”, frisou o presidente da FEM.

O ator Jefferson Xavier, que atuou no filme, deu seu primeiro autógrafo ao governador e destacou o trabalho de formação que vem sendo realizado por meio da Usina de Arte João Donato.

“Eu conclui o curso de atuação na Usina e descobri que há, sim, a possibilidade de viver de arte no Acre, principalmente após ver as premiações que o filme ganhou”, falou o ator, que viveu no longa-metragem o personagem Maicon.

Noites Alienígenas retrata uma Amazônia urbana através da história de Rivelino, Sandra e Paulo, amigos de infância e da periferia que se reencontram em Rio Branco, em um contexto trágico. O filme é inspirado no romance de mesmo nome escrito por Sérgio de Carvalho.

