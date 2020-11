O tiro atingiu a perna esquerda. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, a vítima ainda estava com vida, mas sangrando muito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e antes de chegarem, os policiais que estavam no local fizeram um torniquete para estancar o sangramento.

Antes da equipe médica chegar, o policial aposentado não resistiu ao ferimento e morreu. A informação repassada à polícia foi de que a dupla saiu do local levando uma arma da vítima e uma bolsa com dinheiro.

A prisão em flagrante foi feita por equipes da Polícia Civil da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), com apoio da Delegacia do Bujari.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos presos.

Entre eles está o que guardou as armas do crime e a arma que foi roubada da vítima.

O que teria participado da execução do latrocínio, que foi achado com o dinheiro roubado do policial e também com droga. Além de um menor também teria participado do crime.