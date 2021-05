Policiais penais encontram carta de presos com lista de servidores para serem executados no Acre

O material que foi interceptado é assinado por dois detentos, com destino a outro preso do pavilhão “H”. Eles citam os nomes de três policias e afirmam que a carta deles já foi enviada pela advogada da organização criminosa e que ela deveria procurar por ele para pegar a lista com mais nomes. O motivo para o pedido de execução seria por estarem sendo “oprimidos” dentro do presídio.