Gladson Cameli solicita apoio do Incra para investimentos na zona rural

Cumprindo extensa agenda de trabalho em Brasília (DF), o governador Gladson Cameli esteve reunido com o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, nesta quarta-feira, 12. Projetos e parcerias para investimentos na zona rural do Acre foram apresentados pelo gestor durante o encontro.

Na oportunidade, Cameli explicou a necessidade de recuperação dos ramais para dar segurança no escoamento da produção, bem como garantir o direito de ir e vir dos moradores do campo. Atualmente, o estado conta com cerca de 10 mil quilômetros de estradas vicinais. Para este ano, o governo já tem assegurado R$ 94 milhões para aplicar na melhoria dos principais polos agrícolas do Acre.

“Vamos fazer grandes investimentos na zona rural nesse verão e o apoio do Incra é fundamental para que mais pessoas sejam beneficiadas. Por isso, solicitamos ao presidente do Incra que nos ajude na recuperação de mil quilômetros de ramais, que atenderá mais de oito mil famílias”, disse o governante.

Desde o início de sua administração, Gladson Cameli tem priorizado o setor rural. Nos últimos dois anos, convênios para a manutenção de ramais foram firmados com as prefeituras dos 22 municípios. Outra importante conquista diz respeito a certificação do Acre como zona livre de febre aftosa sem vacinação, além dos incentivos dados pelo governo para o aumento da produção agrícola.

“O agronegócio é uma das principais bandeiras do nosso governo. Temos um povo trabalhador e que quer produzir. Da nossa parte, estamos fazendo tudo que é possível para que esse estado cresça e se desenvolva. Eu tenho absoluta certeza que a produção rural vai ser fundamental para que isso aconteça nos próximos anos”, declarou Gladson.

O fortalecimento da regularização fundiária também foi tratado na reunião. A meta é alcançar mais 3,3 mil produtores rurais até o fim do ano. O título definitivo de propriedade da terra é importante para alavancar o agronegócio e a economia local por meio da geração de emprego e renda.

Outra demanda apresentada durante o encontro diz respeito a implantação de sistemas de tratamento de água potável em projetos de assentamento criados pelo Incra. Segundo o secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira, o governo do Estado tem trabalhado incansavelmente para transformar a realidade no campo.

“Essa reunião com o presidente do Incra foi muito positiva e acreditamos que estamos no caminho certo. O agronegócio no Acre já demonstrou que tem um potencial muito forte e o governador Gladson Cameli tem buscado apoio e priorizado investimentos para que os nossos produtores tenham todas as condições possíveis para trabalhar e produzir”, pontuou.

O procurador-geral do Estado, João Paulo Setti Aguiar, o deputado estadual Roberto Duarte Júnior e o representante do Acre em Brasília Ricardo França também acompanharam a reunião realizada na sede do Incra, na capital federal.