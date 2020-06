Os policiais conseguiram conter a ação do homem e o imobilizaram até a chegada da guarnição da Umep

Durante a folga do serviço, dois policiais penais recapturaram mais um foragido do Sistema Penitenciário Acreano, na manhã de sábado, 20. Douglas Wisley Lima Furtado foi preso na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Um dos policiais avistou o homem em um veículo com mais três indivíduos. Ao identificar que se tratava de um foragido da justiça, os policiais solicitaram apoio da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) e iniciaram a perseguição.

Após entrar em dois ferros velhos, os policiais resolveram abordar o veículo e solicitaram que os indivíduos realizassem o procedimento de abaixar os vidros e colocar as mãos para fora. Nesse momento, o foragido abriu a porta do carro e empreendeu fuga.

Os policiais conseguiram conter a ação do homem e o imobilizaram até a chegada da guarnição da Umep, que o conduziu até a Delegacia de Flagrantes (Defla), de onde será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, destacou a atitude dos policiais diante da situação. “A ação é louvável pois, mesmo durante a folga, os policiais cumpriram com o compromisso com a sociedade. Importante também ressaltar a agilidade da equipe da Umep que sempre está pronta para realizar o apoio total e imediato”, disse.

Comentários