Polícia prende traficante que determinava toque de recolher em comunidade de Acrelândia

A Polícia Civil no município de Acrelândia/AC retirou de circulação o traficante. M. B. B. considerado líder de uma organização criminosa que agia na Vila Bonal, Distrito pertencente ao municipio de onde impôs um toque de silêncio naquele local e de lá, mais precisamente da Vila do Retiro, distribuía drogas para a região, abarcando áreas no município de Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard.

A Polícia Civil de Acrelândia já havia feito várias incursões na Vila Bonal no sentido de identificar e prender o traficante, até então conhecido apenas pelo seu apelido.

Mas, só foi possível a prisão do referido após apoio da Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), o qual mandou uma equipe que, junto com os policiais de Acrelândia/AC, conseguiram retirar o traficante de circulação.

No local fora apreendido drogas, dinheiro e celulares que foram retirados de circulação e devolvendo a ordem social na localidade.

O preso foi encaminhado à delegacia do município e todo material apreendido foi encaminhado à perícia.