Municípios do Alto Acre começam a vacinar a partir dos 50 anos contra Covid-19

Brasiléia já vacina pessoas sem comorbidades a partir dos 50 anos desde a última quinta-feira (10). Em Xapuri, a imunização desse público foi iniciada no dia seguinte, sexta-feira (11).

Assis Brasil anunciou para a segunda-feira (14) o começo da vacinação para o público em geral de 55 a 59 anos, passando para as faixas de 50 a 54 no dia 17/6 e de 45 a 49 no dia 21/6.

Epitaciolândia também já começou a vacinação a partir dos 50 anos de idade, baixando as faixas em cinco anos a cada três ou quatro dias, segundo informou o prefeito Sérgio Lopes.

A recomendação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é para que a cada três dias a vacinação possa avançar a uma nova faixa etária caso seja atingido o índice de 75% do público da anterior.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) já foram distribuídas aos municípios do Alto Acre 24.755 doses de imunizantes contra a Covid-19, das quais 18.098 foram aplicadas.

Até o momento, Brasiléia aplicou 6.278 doses, Xapuri 4.677, Assis Brasil 3.050 e Epitaciolândia 4.093. Os números, no entanto, podem ser maiores, por conta dos dados ainda não inseridos no sistema.

O Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19 no Acre informava, até este domingo (12), que o Sistema do Ministério da Saúde estava com problemas na contabilidade de doses aplicadas.