Os três homens que estavam no automóvel foram abordados pelos policiais e reconhecidos pela vítima como os autores do crime

Anderson S., 30 anos, Gabriel M. S., 19 anos e Ebenésio L. A., 31 anos, foram presos na madrugada de segunda-feira (1), após participarem do roubo de uma caminhonete, no município de Itapuã do Oeste.

A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia relatando que o trio estavam em um carro modelo Prisma, dando apoio a um comparsa que estava dirigindo a caminhonete roubada em Itapuã, indo em direção à Pando-Cobija-Bolívia.

Os três homens que estavam no automóvel foram abordados pelos policiais e reconhecidos pela vítima como os autores do crime. No veículo havia uma arma de fabricação caseira. Questionados, os acusados disseram que a caminhonete seria levada para a Bolívia.

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da justiça.

Comentários