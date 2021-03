O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 apresentou nesta segunda-feira (1) a nova classificação do nível de risco para a pandemia de coronavírus. Todas as três regionais de saúde do estado permanecerão na bandeira vermelha (Emergência) por pelo menos mais duas semanas.

Essa foi o 19º anúncio oficial desde a criação do Pacto Acre sem Covid. O período analisado foi de 14 a 27 de fevereiro, referente às duas últimas semanas epidemiológicas.

No Alto Acre, representado pelos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, houve pioras no isolamento social, no índice de notificação de síndrome gripal, novos óbitos e ocupação de leitos clínicos.

Já no Juruá e Tarauacá/Envira, foi registrado aumento na ocupação de leitos clínicos e redução do isolamento social. Fazem parte dessa regional as cidades de Porto Walter, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo.

Por fim, no Baixo Acre e Purus também foram atestados piora no isolamento social, no índice de notificação de síndrome gripal, índice de internação por SRAG, novos casos de Covid e ocupação de leitos clínicos.

