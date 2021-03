Ouça áudio:

Nesta terça-feira (2), a Região Norte do Brasil segue com o tempo instável por todos os estados. A chuva é abrangente na maior parte da Região, com destaque para o Amazonas e o Pará.

Entre o sul do Pará e o Tocantins, o tempo fica bastante fechado e com chuva a qualquer hora do dia, além de elevados volumes acumulados. Por conta disso, a temperatura deve variar entre 18 e 30 graus, enquanto a umidade relativa do ar fica acima dos 80% em quase todos os estados.

